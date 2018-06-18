Стало известно, когда Госдума рассмотрит законопроект о повышении НДС

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС 3 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Власти намерены повысить НДС с 18% до 20%.

Повышение ставки налога приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в 620 млрд руб. ежегодно.

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Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, почему власти приняли решение повышать НДС именно до 20%.

Голикова напомнила, что в отношении НДС обсуждались разные маневры, в том числе и увеличение НДС до 22%. Она заметила, что от этой идеи отказались, так как в этом случае НДС повлиял бы на инфляцию.