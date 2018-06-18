В Крыму прокомментировали продление санкций Евросоюза

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал продление Евросоюза санкций против Крыма и Севастополя. Об этом сообщает RT.

«Продление санкций Евросоюза относительно Республики Крым и города Севастополя, безусловно, для нас не является неожиданностью. Это продолжение той системной политики в отношении нашего полуострова, которая вызывает полное недоумение, поскольку все те вещи, которые они связывают с санкциями, на самом деле противоречат действительности», — сказал Ганжара.

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Он также напомнил, что Крым находится под санкциями более четырех лет.

Ранее сообщалось, что ЕС официально продлил санкции против Крыма и Севастополя.