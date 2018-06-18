Задорнов в интервью британской FT рассказал о деталях взаимотношений «Открытия» и ВТБ

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью британской газете Financial Times рассказал о причинах его санации в августе прошлого года.

По его словам, главная причина краха «Открытия» — приобретение доли в ВТБ.

«Открытие» в конце 2014 года потратило на эти цели так много, что убытки от соответствующих трансакций исчислялись, как утверждает Задорнов, «десятками миллиардов рублей».

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Задорнов, который сам работал в структурах ВТБ в течение многих лет, настаивает, что ничего не знал о приобретении «Открытием» долей в ВТБ (речь идет о 20%. — Прим. «Газеты.Ru»), якобы до тех пор пока его не просветила на этот счет глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По словам Задорнова, бывшие владельцы «Открытия» планировали в будущем продать долю банка в ВТБ некоему стратегическому инвестору.

В настоящее время доля «Открытия» в ВТБ составляет 15%.