Украина увеличила импорт товаров из России на 31%

За первые четыре месяца текущего года Украина увеличила импорт российских товаров на 31% до $2,6 млрд. Об этом сообщается на сайте государственной службы статистики страны.

По данным ведомства, экспорт украинских товаров в Россию снизился на 6,4% и составил $1,2 млрд.

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Как отмечается, доля российского импорта в украинской экономике составила 15,2%.

Ранее сообщалось, что правительство Украины намерено повысить антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из России.

Также стало известно, что Украина сократила импорт газа из ЕС более чем в два раза.