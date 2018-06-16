Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС с 18% до 20%. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, говорится на сайте кабмина.

Законопроект также предусматривает снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30%.

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Еще один проект закона устанавливает тариф страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.

16 июня кабмин также внес в Госдуму законопроект о пенсионной реформе.

Ранее «Газета.Ru» писала, как эксперты оценили грядущие реформы, инициированные правительством.