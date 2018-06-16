Кличко объяснил, почему Киев подал в суд на «Нафтогаз»

Киевская администрация обратилась в суд, чтобы заставить «Нафтогаз» заключить контракт на газоснабжение «Киевтеплоэнерго» и не допустить отключения теплоэлектростанций, которые снабжают Киев электроэнергией. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, пишет «Украинская правда» со ссылкой на администрацию украинской столицы.

Накануне «Киевтеплоэнерго» обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к НАК «Нафтогаз Украины» о признании заключенными договора о поставках газа. При этом ранее «Нафтогаз» отказался подписывать договор на поставку газа «Киевтеплоэнерго», сославшись на долги «Киевэнерго».

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«Мы вынуждены обратиться в суд, чтобы не допустить остановки газоснабжения ТЭЦ, которые производят не только тепловую, но и электрическую энергию. Надеюсь, в ближайшее время иск будет рассмотрен и мы решим проблему с отсутствием горячей воды в столице», — объяснил Кличко.

Он добавил, что власти не намерены платить чужие долги.

«Простите, 1,2 млрд [гривен] — это 10 новых детских садов! Киевляне не должны платить за последствия хозяйственной деятельности частных компаний», — добавил Кличко.

В администрации города добавили, что из-за отказал «Нафтогаза» заключать договор на поставку газа около 3 тыс. жилых домов Киева остаются без горячей воды.