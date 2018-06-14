Роспотребнадзор рассказал, как выбрать хорошую клубнику

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам по выбору клубники. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ведомство рекомендует выбирать сухие и гладкие ягоды без вмятин, однородного, насыщенного цвета, при этом листики на ягодах должны быть зеленые, без признаков увядания.

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Как отмечается, не стоит покупать влажные и мягкие ягоды без аромата, или с зеленоватыми пятнами.

В пресс-службе также отметили, что у клубники короткий срок хранения, это «нежная и быстропортящаяся ягода».

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам о том, как правильно выбрать мясо для шашлыка.

Как отмечалось, ведомство рекомендует обращать внимание на внешний вид и запах мяса при покупке свежего продукта.