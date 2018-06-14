«Газпром» остановил исполнение решения суда в Стокгольме по спору с «Нафтогазом»

«Газпрому» удалось добиться приостановления решения по спору с «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через украинскую территорию. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

Отмечается, что компания подала ходатайство 7 июня с целью обжаловать арбитражное решение по транзитному контракту и не позволить «Нафтогазу» начать процедуру принудительного исполнения этого решения до рассмотрения жалобы.

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«Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подобное решение лишит «Нафтогаз Украины» возможности арестовать зарубежные активы «Газпрома».

Ранее «Газпром» обратился в суд в Швейцарии из-за спора с «Нафтогазом».