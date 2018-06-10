Россия начала снимать заперт на ввоз молочной продукции из Белоруссии

Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии подписали «дорожную карту» по процедуре отмены ограничений на поставку белорусских молочных продуктов в Россию. На сайте Россельхознадзора говорится о снятии ограничений с трех белорусских предприятий.

Россельхознадзор принял решение о снятии ограничений с трех белорусских предприятий: ООО «Барановичский молочный комбинат», СОАО «Ляховичский молокозавод», Волковысское ОАО «БЕЛЛАКТ». Отмечается, что решение об отмене ограничений вступит в силу 11 июня.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке из Белоруссии.