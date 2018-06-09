ЦБ оценил «дыру» в капитале «Русского торгового банка»
Совокупная разница между величиной обязательств и активов лишившегося лицензии московского «Русского торгового банка» составила 4,4 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Банка России.
Как стало известно, активы банка по результатам обследования составили 2,62 млрд руб.
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В свою очередь обязательства кредитной организации достигают 7,024 млрд руб.
Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Русского торгового банка».
По величине активов «Русский торговый банк» занимал 212 место в российской банковской системе.
По данным АСВ, выплаты вкладчикам «Русского торгового банка» составят около 6,3 млрд руб.