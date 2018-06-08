Глава МЧС отменил запрет на проверку среднего бизнеса
Новый глава МЧС России Евгений Зиничев отменил приказ, который запрещает проверять противопожарное состояние объектов среднего бизнеса. Об этом сообщает РИА «Новости».
«До настоящего времени в МЧС России действовал приказ, который запрещал не только проверки малого и среднего бизнеса, но и содержал директиву … не включать (такие объекты) в ежегодные планы проведения плановых проверок. Глава МЧС отменил этот приказ от 12 сентября 2016 года», — заявил представитель министерства.
Как стало известно, теперь сотрудники пожарного надзора могут включить в план проведения проверок на 2019 год объекты малого и среднего бизнеса по согласованию с прокуратурой.
Ранее первый замглавы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что необходимо найти компромисс между «надзорными каникулами» и тотальным надзором бизнеса.