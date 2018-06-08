«Газпром» отчитался о строительстве «Силы Сибири»

Строительство газопровода «Сила Сибири» идет по графику. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в «Газету.Ru».

«В данный момент линейная часть участка газопровода от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем построена на 84,4% (более 1820 км). Завершена проходка второго тоннеля подводного перехода трансграничного участка «Силы Сибири» через р. Амур», — заявили в «Газпроме».

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В ходе рабочей встрече в Пекине 8 июня глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер и председатель Совета директоров CNPC Ван Илинь обсудили также вопросы, связанные коммерческими и техническими аспектами поставок газа в Китай с Дальнего Востока России.

Отдельное внимание было уделено совместной работе в области подземного хранения газа, продвижения использования газа в качестве моторного топлива, газовой электрогенерации.