Город в Киевской области атаковали третью ночь подряд

Вооруженные силы России третью ночь подряд атакуют город Фастов в Киевской области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«В Киевской области третью ночь подряд идет налет на важный ж/д узел — Фастов», — сказано в сообщении.

В нем также говорится, что в населенном пункте раздаются взрывы.

В ночь на 6 декабря Вооруженные силы РФ ударили по промышленным и военным объектам Украины в пригороде Киева.

В результате прилета ракет и беспилотников «Герань» взрывы раздались в городе Фастове, в 48 км от украинской столицы. В этом населенном пункте находятся завод химического машиностроения, Машиностроительный завод ПАО «Факел» и Фастовский завод электротермического оборудования. Жители города сообщили о проблемах с электричеством и сообщают о ярко-оранжевом зареве, которое видно за несколько километров.

Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, что ночной массированный удар ВС России по объектам на Украине стал ответом на атаку на башню «Грозный-Сити».

Ранее российские военные уничтожили два предприятия с уникальным оборудованием в Киеве.