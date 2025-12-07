В Раде заявили об открывшейся «охоте» на Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский открыл «настоящую охоту» на экс-главу своей администрации Андрея Ермака. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

По его словам, у Ермака была «душераздирающая неделя с кучей проблем»: отставка с последовавшей истерикой, предательство друзей, исключение из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и т. д.

«Сейчас главный вопрос, позволит ли Зеленский ему покинуть страну?» — написал парламентарий.

28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что Ермак хотел стать президентом Украины.