Названа причина, почему панические атаки стали массовым явлением

В последние годы панические атаки превратились из редкого психологического феномена в распространенное состояние. Это не случайность, а следствие трех ключевых факторов современной жизни, рассказал «Газете.Ru» психотерапевт Антон Мокеев.

Первый фактор — парадокс комфорта.

«Мы живем в эпоху беспрецедентного комфорта. Еда доставляется за 15 минут по нажатию кнопки в телефоне, медицина достигла невиданных высот, базовые потребности удовлетворяются мгновенно. Однако весь этот комфорт имеет и обратную сторону. Сформировалось целое поколение «детей-орхидей», то есть людей, которые привыкли к идеальным условиям жизни и тяжело переносят даже минимальный дискомфорт. Часто бывает, что их организм, не тренированный регулярными нагрузками, становится гиперчувствительным. То есть самая обычная физическая активность, например, подъем по лестнице, быстрая ходьба начинает восприниматься как серьезная нагрузка. Телесные реакции (учащенное сердцебиение, одышка, потливость), которые раньше были нормой, теперь интерпретируются как угроза жизни», — объяснил он.

Второй фактор — древний механизм в современных условиях.

«Паническая атака — это не патология, а древний механизм выживания. На протяжении тысячелетий человечество существовало в условиях реальных угроз, когда эта реакция «бей или беги» была необходима для спасения жизни. Сегодня же, когда непосредственной опасности нет, этот механизм срабатывает «вхолостую». Организм реагирует паникой на обычные стимулы — от легкого головокружения до учащенного пульса после физической нагрузки. Мозг, не обученный отличать реальную угрозу от мнимой, запускает реакцию выживания там, где она совсем не нужна», — рассказал специалист.

Третий фактор — информационная интоксикация.

«Доступ к большому объему разноплановой информации стал еще одним провоцирующим фактором. Раньше человеку требовались значительные усилия, чтобы найти медицинскую информацию — нужно было идти в библиотеку, изучать энциклопедии. Сейчас достаточно ввести симптомы в поисковую строку. Результат предсказуем — поиск приводит на форумы, где люди делятся самыми тревожными интерпретациями обычных симптомов. Легкое головокружение превращается в предвестник инсульта, учащенное сердцебиение — в начало инфаркта. Формируется целое сообщество взаимной тревоги, где люди не решают проблемы, а лишь усугубляют их», — добавил он.

По словам эксперта, решение требует системного подхода.

Базовая грамотность, т.е. знание основ анатомии и физиологии, помогает отличать нормальные телесные реакции от реальных симптомов заболеваний.

Регулярные физические нагрузки по принципу прогрессии (постепенное увеличение интенсивности) тренируют не только тело, но и способность переносить дискомфорт.

Информационная гигиена, то есть осознанное ограничение «диагностирования» себя через интернет и обращение к проверенным источникам и специалистам.

«Современный человек оказался в уникальной ситуации, когда его организм сохранил древние механизмы выживания, а среда стала максимально безопасной. Именно этот разрыв и порождает эпидемию панических атак. Понимание этих механизмов — это первый шаг к тому, чтобы перестать быть «тепличным растением» и вернуть себе контроль над своей жизнью», — резюмировал он.

Ранее россиянам объяснили, можно ли поседеть от стресса.