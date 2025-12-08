На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили о необходимости 13-й зарплаты для медиков и педагогов

Чернышов: медикам и педагогам нужно выплачивать 13-ю зарплату
Российские медики и педагоги должны ежегодно получать 13-ю зарплату, заявил заместитель председателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Об этом, ссылаясь на письмо вице-спикера к главе Минтруда Антону Котякову, сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что для укрепления кадрового потенциала, повышения престижа профессий в образовании и здравоохранении и усиления социальной защищенности медицинских и педагогических работников государственных и муниципальных учреждений следует на федеральном уровне установить им гарантированную ежегодную выплату в размере не менее одного среднемесячного оклада.

13-я зарплата должна выплачиваться по итогам календарного года за счет средств бюджета. Для ее получения медикам и педагогам нужно лишь выполнять свои трудовые обязанности и не иметь дисциплинарных взысканий.

6 декабря глава партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что зарплата врача без переработок должна быть в два раза больше средней по региону.

Ранее HR-эксперт спрогнозировала «жутчайший кадровый кризис» в России.

