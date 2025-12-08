На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали самые популярные схемы мошенников в преддверии праздников

Эксперт Кокова предупредила об активизации мошенников перед Новым годом
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В предновогодний период мошенники усиливают активность, используя фишинговые сайты, фальшивые уведомления о доставке и ложные штрафы. Об этом РИА Новости рассказала ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова.

Среди распространенных схем — поддельные сайты маркетплейсов с завышенными скидками, сообщения от «служб доставки» с просьбой повторной оплаты, уведомления о несуществующих штрафах и долгах, а также «романтические» аферы в приложениях для знакомств. Также участились случаи рассылки вирусов через ссылки «от тайного Санты».

«Перед праздниками чаще всего жертвами мошенников становятся самые занятые и уверенные в себе люди, которые сами переходят по ссылкам, спешат сообщить свои данные», — отметила Кокова.

Все эти схемы направлены на кражу персональных данных и средств. Эксперт рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам и внимательно проверять поступающие сообщения.

6 декабря сообщалось, что мошенники похитили у пенсионера из Москвы более 48 млн рублей, запугав его уголовным преследованием.

Ранее мошенники заставили подростка украсть у родителей полмиллиона и уехать в Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами