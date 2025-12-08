Россиянам назвали самые популярные схемы мошенников в преддверии праздников

В предновогодний период мошенники усиливают активность, используя фишинговые сайты, фальшивые уведомления о доставке и ложные штрафы. Об этом РИА Новости рассказала ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова.

Среди распространенных схем — поддельные сайты маркетплейсов с завышенными скидками, сообщения от «служб доставки» с просьбой повторной оплаты, уведомления о несуществующих штрафах и долгах, а также «романтические» аферы в приложениях для знакомств. Также участились случаи рассылки вирусов через ссылки «от тайного Санты».

«Перед праздниками чаще всего жертвами мошенников становятся самые занятые и уверенные в себе люди, которые сами переходят по ссылкам, спешат сообщить свои данные», — отметила Кокова.

Все эти схемы направлены на кражу персональных данных и средств. Эксперт рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам и внимательно проверять поступающие сообщения.

6 декабря сообщалось, что мошенники похитили у пенсионера из Москвы более 48 млн рублей, запугав его уголовным преследованием.

Ранее мошенники заставили подростка украсть у родителей полмиллиона и уехать в Москву.