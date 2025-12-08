На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский назвал вопросы, которые обсудит с партнерами в Европе

Зеленский обсудит в ЕС безопасность, военную помощь и финансирование Украины
true
true
true
close
Omar Havana/AP

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале опубликовал видео с планами на «новую дипломатическую неделю».

Политик рассказал, что проведет консультации с европейскими партнерами. На встречах будут обсуждаться вопросы безопасности и пакеты военной помощи для поддержки обороноспособности республики, ее противовоздушная оборона и долгосрочное финансирование. Речь пойдет и об общей позиции на переговорах по урегулированию конфликта.

Глава государства рассказал, что встретится с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым и главой генштаба Украины Андреем Гнатовым. Они расскажут ему подробности о переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Зеленский отметил, что некоторые вопросы можно обсуждать только лично.

«Американские представители осведомлены об основных позициях Украины, и разговор был конструктивным, хотя и непростым», — заявил президент республики и поблагодарил Уиткоффа и Кушнера за готовность к совместной работе в режиме 24/7.

В видео Зеленский подчеркнул, что Украина заслуживает «достойного мира», а он «полностью зависит» от РФ, «коллективного давления» Киева и его союзников на Москву и «разумных переговорных позиций» США, Европы и других западных партнеров. Политик сказал, что Россия должна ответить за все, что делает.

6 декабря Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером. В беседе со стороны Киева также участвовали Умеров и Гнатов. Источники рассказали, что звонок продолжался два часа, а собеседники обсуждали территории и гарантии безопасности.

Ранее глава разведки Украины одной фразой оценил переговоры с Россией в Абу-Даби.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами