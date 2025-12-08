Зеленский назвал вопросы, которые обсудит с партнерами в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале опубликовал видео с планами на «новую дипломатическую неделю».

Политик рассказал, что проведет консультации с европейскими партнерами. На встречах будут обсуждаться вопросы безопасности и пакеты военной помощи для поддержки обороноспособности республики, ее противовоздушная оборона и долгосрочное финансирование. Речь пойдет и об общей позиции на переговорах по урегулированию конфликта.

Глава государства рассказал, что встретится с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым и главой генштаба Украины Андреем Гнатовым. Они расскажут ему подробности о переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Зеленский отметил, что некоторые вопросы можно обсуждать только лично.

«Американские представители осведомлены об основных позициях Украины, и разговор был конструктивным, хотя и непростым», — заявил президент республики и поблагодарил Уиткоффа и Кушнера за готовность к совместной работе в режиме 24/7.

В видео Зеленский подчеркнул, что Украина заслуживает «достойного мира», а он «полностью зависит» от РФ, «коллективного давления» Киева и его союзников на Москву и «разумных переговорных позиций» США, Европы и других западных партнеров. Политик сказал, что Россия должна ответить за все, что делает.

6 декабря Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером. В беседе со стороны Киева также участвовали Умеров и Гнатов. Источники рассказали, что звонок продолжался два часа, а собеседники обсуждали территории и гарантии безопасности.

