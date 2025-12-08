На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Розничные инвесторы в России стали вкладывать больше средств на брокерские счета

«Известия»: объем средств на брокерских счетах достиг четырехлетнего максимума
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Объем средств розничных инвесторов на брокерских счетах достиг в России четырехлетнего максимума. Об этом, ссылаясь на Центральный банк РФ, сообщает газета «Известия».

Так, в третьем квартале 2025 года розничные инвесторы разместили на брокерских счетах 872 млрд рублей. Это на 52% больше, чем во втором квартале, и является рекордным притоком с начала 2021 года.

Активы розничных инвесторов в течение третьего квартала выросли с 11 трлн до 11,8 трлн рублей. В настоящее время средний размер брокерского счета физических лиц-резидентов составляет 2,2 млн рублей.

По данным Центробанка, рост интереса инвесторов к фондовому рынку связан со снижением ставок по банковским депозитам и общим смягчением денежно-кредитных условий.

Эксперты считают, что падение депозитных ставок вынуждает искать альтернативные способы сохранения доходности, поэтому инвесторы обращают все большее внимание на облигации, которые выигрывают от снижения ключевой ставки и роста стоимости.

30 октября сообщалось, что россияне стали чаще вкладываться в фонды денежного рынка.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя хранить деньги дома.

