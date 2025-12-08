На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский блогер заявил о готовящейся спецоперации против Вэнса и Рубио

Шарий: Служба внешней разведки Украины планирует операцию против Вэнса и Рубио
IMAGO/Oliver Contreras/Global Look Press

Киев готовит спецоперацию по «публичному вразумлению» высокопоставленных американских политиков — госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом написал украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

По словам Шария, операцию планирует Служба внешней разведки Украины под руководством генерала Олега Синянского. К ее выполнению якобы планируется привлечь ряд американских и европейских религиозных деятелей, включая епископов и кардиналов.

«Это полностью спланированная спецоперация службы внешней разведки Украины. В документе указаны имена тех, кого планируется привлечь к его исполнению», — написал Шарий.

5 декабря Вэнс назвал невозможность достичь быстрого мира на Украине главным разочарованием на занимаемой должности. Вице-президент США подчеркнул, что надеется на позитивное развития событий в плане урегулирования конфликта на Украине в течение следующих нескольких недель.

Ранее сын Дональда Трампа допустил, что его отец может отвернуться от Украины.

