Россия разрешила строительство «Северного потока — 2»
Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток -‑ 2» в России. Об этом говорится в сообщении компании.
Разрешение выдал Минстрой России.
«Работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время с учетом природоохранных аспектов, в соответствии с заключением Государственной экологической экспертизы», - - говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что они должны получить второе разрешение в России — на строительство подводных трубопроводов. Его выдаст Росприроднадзор.
«На настоящий момент получены полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции», — уточнили в Nord Stream 2.
Ранее сообщалось, что Швеция одобрила строительство «Северного потока — 2».