Россия разрешила строительство «Северного потока — 2»

Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток -‑ 2» в России. Об этом говорится в сообщении компании.

Разрешение выдал Минстрой России.

«Работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время с учетом природоохранных аспектов, в соответствии с заключением Государственной экологической экспертизы», - - говорится в сообщении.

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В компании подчеркнули, что они должны получить второе разрешение в России — на строительство подводных трубопроводов. Его выдаст Росприроднадзор.

«На настоящий момент получены полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции», — уточнили в Nord Stream 2.

Ранее сообщалось, что Швеция одобрила строительство «Северного потока — 2».