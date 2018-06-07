Кудрин ожидает профицит бюджета выше 1% ВВП

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ожидает профицит федерального бюджета в текущем году выше 1% ВВП. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С учетом волатильности цены (на нефть), конечно, может быть, нужно брать более умеренные показатели, но для нас очевидно, что профицит бюджета по итогам года будет явно больше 1% ВВП», — сказал Кудрин.

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Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что профицит бюджета может быть выше 0,5% ВВП.

Он также подчеркнул, что это может произойти если сохранится текущая конъюнктура.

Как стало известно, правительство внесло в Госдуму законопроект о внесении поправок в закон о бюджете на 2018 год и период 2019–2020 годов с увеличением расходов на 61,9 млрд руб.