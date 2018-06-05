Мексика ввела пошлины на американские яблоки и виски

Мексика ввела пошлины на несколько американских товаров. Об этом сообщается в официальной правительственной газете.

Как стало известно, пошлины в 20% были введены на американскую свинину и яблоки.

В свою очередь сыр, два вида виски, а также стальные пластины и плиты различной толщины подпали под пошлины от 15% до 25%.

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Ранее СМИ сообщили, что Мексика планирует ввести пошлины на импорт свинины из США в 20%.

Как стало известно, данные меры будут ответом Мексики на новые американские пошлины на алюминий и сталь.

По словам президента Ассоциации производителей свинины Мексики Эриберто Эрнандеса, страна может ввести пошлины в 20% на свиные лопатки и окорока из США. Он оценил долю данной продукции на рынке Мексике в 90%, в размере $1,07 млрд.