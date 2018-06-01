Трамп потребовал от Канады снять торговые барьеры

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что власти Канады должны снять свои торговые барьеры для США.

«Они должны открыть свои рынки и снять свои торговые барьеры! Они сообщают о действительно высоком профиците торговли с США», — написал Трамп.

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По его словам, «Канада очень плохо относилась к сельскохозяйственному бизнесу и фермерам США очень долгое время».

Он также обвинил власти Канады в «ограничении торговли» с США.

Ранее Трамп назвал условие продления соглашения о зоне свободной торговли с Канадой и Мексикой.

Как отмечалось, президент США продлит соглашение по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) только в том случае, если сделка будет «честной».