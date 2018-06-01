Орешкин рассказал об атмосфере в ВТО

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что страны-участницы Всемирной торговой организации пока не могут прийти к консенсусу по взаимодействию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Поэтому атмосфера здесь такая негативная тревожная, несущая очень большие риски для глобальной экономической динамики на ближайшие кварталы и годы. Эта напряженность чувствовалась на вчерашней министерской встрече… Ситуация, из которой пока не видно выхода», — сказал Орешкин.

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Он также подчеркнул, что на уровне ВТО есть такая проблематика, что стороны не готовы договариваться.

Ранее министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что США введут пошлины на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и Европейского союза с 1 июня.