МВФ предостерег США от торговой войны

Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что в длительных торговых войнах есть только проигравшие. Слова представителя передает РИА «Новости».

«Все проигрывают в длительных торговых войнах. Мы призываем страны к совместной конструктивной работе по снижению торговых барьеров и разрешению противоречий без того, чтобы прибегать к исключительным мерам», — сказал Райс.

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Он выразил сожаление, что напряженная ситуация в международной торговле возникла в тот момент, когда она является поддержкой мировой экономики. Райс отметил, что в данный момент мировая торговля показывает более быстрый рост, чем ВВП, что способствует восстановлению экономики по всему миру.

Представитель МВФ заключил, что если введение ввозных пошлин на сталь и алюминий со стороны США приведет к серьезному нарушению торговли, то от этого пострадают прежде всего самые бедные люди стран G7.

Ранее сообщалось, что Британия анонсировала контрмеры против США. Франция и Германия, в свою очередь, назвали новые пошлины США незаконными.