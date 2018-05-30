Корпорация МСП разработает критерии и механизм оценки франшиз

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) при участии Российской Ассоциациии Франчайзинга (РАФ) планирует разработать критерии и механизм оценки франшиз для расширения каталога франшиз на Портале Бизнес-навигатора МСП. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман в своем выступлении в рамках Всемирного форум аи выставки по франчайзингу, который проходит в Москве 30 мая – 01 июня 2018 года, говорится в пресс-релизе корпорации МСП.

Глава Корпорации МСП отметил, что в настоящее время в России, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, функционирует 6,17 млн. субъектов МСП, в том числе 3,25 млн. индивидуальных предпринимателей.

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«При этом, в секторе франчайзинга в России, по данным РАФ, занято около 600 тыс. человек, которые трудятся в почти 60 тысячах компаний (франчайзи) – субъектах МСП. Ежегодный прирост числа франчайзи составляет около 15%, – отметил Браверман. – Таким образом, дополнительное ежегодное вовлечение около 100 тыс. человек, занятых во франчайзинге, является одним из источников решения поставленной Президентом Российской Федерации задачи по приближению вклада малого предпринимательства в ВВП страны к 40 процентам и увеличения числа занятых в секторе с 19 до 25 миллионов человек».

Франчайзинг дает возможность будущему владельцу компании получить предпринимательский опыт и создать устойчивый бизнес. В сотрудничестве с Российской ассоциацией франчайзинга на Портале Бизнес-навигатора МСП и в мобильном приложении «Навигатор МСП. Меры поддержки» размещена информация о 64 российских и иностранных франшизах, прошедших проверку на соответствие международным стандартам. Более 40% из них – франшизы в сфере общественного питания, кроме того широко представлена розничная торговля, а также медицинские товары и услуги.