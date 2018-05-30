Путин рассказал об альтернативе «Южного потока»

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Болгария сожалеют из-за срыва «Южного потока». Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Мы сожалеем. Я так понимаю и вижу это — болгарская сторона сожалеет по поводу срыва проекта «Южный поток». Его реализация была бы очень выгодна Болгарии. Но попробуем зайти с другой стороны, в данном случае через Турцию», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что Россия и Турция прорабатывают в практическом плане продление «Турецкого потока» в Болгарию.

По словам президента, общие потери «Газпрома» из-за отказа от «Южного потока» составили около €800 млн.

Ранее Путин сообщил о готовности вернуться к строительству в Болгарии АЭС «Белене».