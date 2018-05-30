В Росатоме подтвердили, что на БелАЭС работает много украинских специалистов
Источник в Росатоме рассказал «Газете.Ru», что на БелАЭС работает много украинских специалистов.
«Действительно, много украинских специалистов работает на строительстве АЭС в Островце», — сказал собеседник.
По словам депутата Верховной рады Виктории Войцицкой, сотрудники украинских атомных электростанций начали массово уезжать работать в другие страны.
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«Один из ключевых вызовов, по словам руководителей АЭС, — массовое увольнение кадров: от водителей тепловозов, монтажников, экскаваторщиков до инженеров управления реакторами и другим высокотехнологическим оборудованием», — написала Войцицкая в фейсбуке.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС одобрил выделение Украине помощи на €1 млрд.