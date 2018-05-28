В Госдуме оценили возможность запрета в России одноразовых пластиковых изделий

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что России еще рано отказываться от одноразовых пластиковых изделий. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Первый шаг, который нам надо сделать, — это полноценная переработка пластика, полиэтилена и другой синтетики. Потому что понятно, что скорого отказа у нас не произойдет, обычно этому предшествуют определенные этапы, которые мы не прошли», — сказал Бурматов.

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Он также отметил, что предприятий по переработке пластика в стране немного.

«У них (предприятий) не хватает сырья, потому что регионы не ведут полноценный раздельный сбор мусора», — добавил Бурматов.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует запретить ряд одноразовых продуктов из пластика.