Сторчак признался, что чувствует санкционное давление на форумах

Замминистра финансов Сергей Сторчак в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, что чувствует санкционное давление на форумах.

По его словам, чувствуется, что коллеги из министерств финансов других стран имеют некоторые инструкции относительно вопроса санкций.

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«Меньше откровенности стало в двусторонних общениях. Многосторонний формат предполагает, конечно, многочисленные двусторонние контакты, встречи, обсуждение текущей повестки дня двусторонних отношений. Раньше без этого никогда не обходилось», — отметил Сторчак.

В последние несколько лет, по его словам, чувствуется, что «коллеги из министерств финансов других стран имеют некоторые инструкции, связанные с тем, чтобы содержательные вопросы двусторонних отношений, содержательные вопросы санкционных дел или вокруг этих санкционных дел не обсуждать».

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