Минздрав предложил увеличивать акцизы на сигареты и алкоголь каждый год

Минздрав предложил ежегодно индексировать акцизы на крепкий алкоголь и сигареты на 10 и 20% до 2020 года. Об этом пишут «Известия».

Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, они касаются установления суммы акциза для парфюмерных изделий. После этого ведомство направило их в Минздрав для согласования.

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Там выступили с предложением ввести новые акцизные ставки для крепкого алкоголя и сигарет на 2018–2020 годы. По ним каждые 12 месяцев акцизы должны увеличиваться не менее чем на 10% для крепкого спиртного и не менее чем на 20% для табачной продукции.

В Минфине выступили против инициативы. Тогда оба ведомства составили таблицу разногласий, чтобы найти компромисс, пишет газета со ссылкой на протокол совещания министерств 24 апреля. Спорные моменты министерства должны будут разрешить до конца года.

В феврале сообщалось, что правительство планирует повысить стоимость акцизных марок на алкоголь и табак.