Стало известно, когда Минфин подготовит закон о налогообложении самозанятых

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что Минфин собирается в июле-августе подготовить законопроект о налогообложении самозанятых граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас мы готовим соответствующий законопроект о вовлечении в легальный оборот самозанятых физических лиц… Законопроект мы готовим, планируем вывесить его для публичного обсуждения в середине — конце июня. И с соответствующей законодательной инициативой будем выходить в июле-августе», — сказал Сазанов на Петербургском международном экономическом форуме.

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Он также подчеркнул, что Минфин не ожидает серьезных допдоходов от самозанятых.

«Наша задача, скорее, вовлечь их в нормальное правовое поле, чтобы увидеть, сколько реально этих людей, чтобы они обелили свои доходы», — отметил Сазанов.

Ранее глава Минтруда России Максим Топилин сообщил, что в ведомстве собирают информацию о самозянятых, и, возможно, не потребуется введение «экзотических» налогов, которые обсуждались раньше.