Силуанов дал обещание не повышать налоги шесть лет

Министр финансов Антон Силуанов заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что правительство не станет менять налоги в последующие шесть лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, власти еще проводят дискуссии о реформах, которые затрагивают вопрос налогов.

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«Мы говорим о том, что сейчас на протяжении шестилетнего периода следующего цикла мы не будем менять налоги», — сказал Силуанов.

Министр финансов уже говорил, что кабмин не намерен повышать НДФЛ.

Он также добавил, что все решения по новой налоговой системе должны быть приняты в весеннюю сессию.