В Минфине рассказали о новом инфраструктурном госфонде России

Замглавы Минфина Владимир Колычев заявил, что новый государственный фонд для финансирования инфраструктурных проектов будет временным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Фонд будет временный, на временной основе — он будет работать до 2024 года», — сказал Колычев.

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Он подчеркнул, что из этого фонда будут финансироваться ключевые проекты, которые смогут повысить качество жизни людей.

Общий объем фонда оценивается в 3 трлн руб.

По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, специальный фонд для финансирования инфраструктуры планируется создать в 2019 году.

Ранее Силуанов сообщил на ПМЭФ, что Минфин собирается наращивать госдолг только для инвестиций.