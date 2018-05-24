Набиуллина сообщила о планах по ставке ЦБ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на Петербургском экономическом форуме, что регулятор не намерен повышать ключевую ставку. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Она подчеркнула, что у Центробанка есть люфт снижения ставки до нейтральной политики.

Реклама

«Мы можем ее медленнее снижать, но наш прогноз говорит о том, что нам не придется повышать ставку. Это был бы нежелательный вариант для экономики»,— сказала Набиуллина.

Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что ЦБ на данный момент видит факторы как в сторону снижения ключевой ставки в июне, так и в сторону ее сохранения.

Она также добавила, что ключевая ставка по мере возвращения инфляции к 4% будет превышать ее на 2-3 процентных пункта для сохранения привлекательности рубля.