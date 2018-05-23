В Госдуме рассказали, попадет ли ВТБ под закон об ответственности за санкции

Участники обсуждения законопроекта об ответственности за соблюдение санкций в разговоре с «Газетой.Ru» заявили, что ситуации аналогичные тем, в которую попал глава ВТБ Андрей Костин могут быть выведены из-под готовящегося законопроекта.

Так глава РСПП Александр Шохин считает, что поведение банка может быть примером для оценки последствий принимаемого Госдумой решения. По его словам, это «нормальное поведение банка».

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«Надо посмотреть все случаи и не допускать подведения под уголовный кодекс тех ситуаций, которые неизбежны как в случае с ВТБ», — считает Шохин.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Андрей Исаев заявил, что говорить о том, каким будет итоговый законопроект пока рано, однако, по его словам, есть ситуации, когда должностные лица действуют в силу «обстоятельств непреодолимой силы».

Он подчеркнул, что в таких случаях вина не должна образовываться.

«В какой-то мере да», — ответил Исаев на вопрос о том, попадает ли под это определение ситуация с ВТБ.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил о прекращении сотрудничества с бизнесом Олега Дерипаски.