Володин предложил включить в бюджет меры по поддержке бизнеса под санкциями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительство должно включить в бюджет меры по поддержке российского бизнеса, попавшего под санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Необходимо защитить предприятия, потому что мы сохраняем рабочие места и достаток в семье… Надо защитить и наших бизнесменов, это люди которые создали бизнес и вносят вклад в экономику», — сказал Володин.

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Он также отметил, что за бизнесом стоят большие производства, что подразумевает рабочие места и поступающие в бюджет налоги.

Ранее Минфин сообщил о проработке вопроса кредитной поддержки попавших под санкции компаний.

Как стало известно, компании «Ренова» Виктора Вексельберга уже была оказана поддержка.