Медведев поручил найти деньги на выполнение майского указа за полтора месяца

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству финансов и Минэкономразвития найти средства для реализации майского указа президента до 6 июля текущего года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

»Минфину России и Минэкономразвития России представить совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в Правительство России предложения по источникам финансового обеспечения на период до 2024 года мероприятий национальных проектов (программ), предусмотренных Указом… Срок – до 6 июля 2018 года», — сказано в поручении.

Ранее сообщалось, что Медведев подписал ряд поручений профильным министерствам по исполнению майского указа президента Владимира Путина.