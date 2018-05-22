Порошенко призвал остановить «Северный поток — 2»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы остановить проект «Северный поток — 2». Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы четко указали, что этот проект не является экономическим проектом, вредит европейскому единству. Четко заявили, что на сегодняшний день нам надо приложить максимум усилий, чтобы политические проекты, которые разрушают единство Европейского Союза, были остановлены», — сказал Порошенко.

Реклама

Он также добавил, что готов предоставить любые гарантии надежности и эффективности энергетического транзита через Украину.

Ранее Порошенко сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» имеет своей целью «уничтожение Европы».