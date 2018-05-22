Официальный курс евро снизился более чем на 1 рубль

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 1,09 руб., до 72,23 руб., курс доллара уменьшился на 1,27 руб., до 61,26 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась по сравнению с показателем на вторник на 1,19 руб., составив 66,20 руб.

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Курс евро опустился ниже 72 руб. впервые с 9 апреля текущего года.

Курс доллара снижался на 48 коп., до 61,12 руб.

Курс евро опустился на 62 коп., до 71,95 руб.

Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,17% и составил 2336,56 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,25%, до 1294,88 пункта.

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