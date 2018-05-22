Минсельхоз понизил прогноз по урожаю зерна в России

Глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев заявил, что министерство понизило прогноз по урожаю зерна в стране в 2018 году до 105-110 млн тонн. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Исходя из всех ситуаций, которые сегодня сложились, а ситуация сложилась сегодня на юге, в Ростовской области, засуха на более чем половине территории, Краснодарский край тоже подсушило, Крым на половине региона — тоже засуха, и если взять из всего, что имеется по озимым, по яровым культурам и по всем прогнозам, то можно ожидать на сегодняшний день, что 105-110 млн тонн зерна можем получить в 2018 году», — сказал Чекмарев.

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Он подчеркнул, что данный прогноз является предварительным.

Ранее сообщалось, что поставки зерна из России в Китай увеличились в 18 раз.