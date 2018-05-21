Медведев рассказал, когда должны быть готовы итоговые варианты нацпроектов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что финальные варианты национальных проектов должны быть готовы до 15 августа.

«Правительство сформировано, и мы приступаем к работе по реализации майского указа президента. Указ определяет стратегические направления движения нашей страны. Важно помнить, что он имеет рамочную форму. Промежуточную тактику предстоит проработать правительству — определить этапы, целевые показатели и контрольные точки. Финальные варианты национальных проектов, комплексного плана по инфраструктуре должны быть готовы до 15 августа, чтобы затем доработать проект основных направлений деятельности правительства», — написал Медведев в фейсбуке.

Ранее Медведев сообщил о сроках внесения макропрогноза в правительство.