Якушев: самое главное — не потерять темп

Новый министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев рассказал журналистам, какие задачи ставит перед собой на посту министра. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Министерство достаточно непростое. Мы очень много с этим министерством работаем. Там очень много на этом министерстве завязано: это и процедурные вопросы со строительством, это и ценообразование, и вопросы, связанные с осуществлением всех реформ в жилищно-коммунальной сфере. Последнее концессионное соглашение, которое мы реализовали, здесь у нас и тюменская область работала вместе с министерством. Я примерно посмотрел структуру. Работы достаточно много и направления очень сложные», — сказал Якушев.

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По его словам, придется много над чем потрудиться. Министр добавил, что в строительной отрасли непростая регуляторика, поэтому процедуры должны становиться еще проще.

Он также отметил, что за последние годы было много сделано в этом направлении, и «самое главное — не потерять темп, подхватить все, что было наработано».

«Нужно взять все самое хорошее и доброе и постараться все это продолжить», — подчеркнул Якушев.

Ранее Якушев сообщил, что он не испытывает радостных эмоций, покидая Тюменскую область.