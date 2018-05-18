Новый глава Минтранса назвал первоочередные задачи министерства

Министр транспорта Евгений Дитрих рассказал о первоочередных задачах министерства. Об этом сообщает «Россия 24».

«В наших ближайших приоритетах должны быть обозначены скорейшее начало исполнение указов (президента) в части проектов, которые транспортники должны обеспечить», — сказал Дитрих.

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Он напомнил, что в указы входит создание плана развития и модернизации магистральной транспортной инфраструктуры, и развитие безопасных и качественных автомобильных дорог.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил президенту России Владимиру Путину кандидатуру Евгения Дитриха на пост главу Министерства транспорта.

Путин утвердил кандидатуру Дитриха.