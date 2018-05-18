Песков рассказал о совместных экономических интересах России с ФРГ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и Германия сохраняют большой объем совместных экономических интересов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Любая встреча с руководителем лидирующей в ЕС страны представляет особое значение. Таковой Германия и является. Любая встреча с руководителем страны, с которой у России, несмотря на все известные негативные проявления, все равно сохраняется значительный объем совместных интересов в плоскости экономики», — сказал Песков.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в ходе визита в Сочи планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным ряд международных вопросов.

Как стало известно, Путин не будет поднимать тему санкций на переговорах с Меркель.