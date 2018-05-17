Источник: ЕС сделал США предложение по отмене пошлин

Евросоюз предложил увеличить поставки в страны-члены союза сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Также ЕС выдвинул предложение расширить соответствующую инфраструктуру.

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Как стало известно, взамен союз хочет, чтобы США отменили пошлины на сталь и алюминий для европейских компаний.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель месяц назад попросил ее отказаться от поддержки «Северного потока – 2».

Подчеркивается, что без торгового урегулирования Европа уже с 1 июня столкнется с пошлинам США на импорт стали и алюминия.