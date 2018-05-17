Япония подготовила ответные меры на пошлины США

Правительство Японии завершает подготовку ответных мер на введение ввозных пошлин на сталь и алюминий со стороны США, в ближайшее время они будут представлены в ВТО, передает Reuters сообщение, которое транслировалось в эфире телерадиокомпании NHK.

В Токио рассчитывают, что ответные меры приведут к тому, что США потеряют около $409 млн. Данная сумма эквивалентна экономическому ущербу, который нанесли ввозные пошлины на сталь и алюминий, сказал источник NHK.

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Япония, в отличие некоторых других союзников США, не включена в список стран, в отношении которых Соединенные Штаты не будут вводить пошлины.

Ранее сообщалось, что Китай предложил увеличить импорт товаров из США и снизить пошлины на некоторые товары, включая автомобили, в рамках переговоров по разрешению торгового спора..