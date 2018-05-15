«Росатом» готов участвовать в строительстве АЭС в Болгарии

«Росатом» готов участвовать в строительстве АЭС «Белене» в Болгарии, если руководство страны примет решение об этом. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы всегда будем готовы помочь (Болгарии) в реализации этого проекта. Мы считаем, что между нами на сегодняшний день нет никаких конфликтных историй, наши отношения развиваются прекрасно», — сказал Комаров на брифинге на форуме «Атомэкспо-2018».

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Известие о том, что Болгария намерена вернуться к строительству АЭС «Белене», Комаров назвал «очень хорошей новостью».

Ранее Комаров сообщил, что «Росатом» остается ведущим поставщиком топлива для АЭС Украины.