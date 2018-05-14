Жириновский раскрыл размер своей пенсии

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский поделился размеров своей пенсии. Об этом сообщает РИА «Новости».

В понедельник, 14 мая, в Госдуме прошла встреча уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и депутатов ЛДПР.

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«У меня 25 тысяч пенсия», — сказал Жириновский на встрече с Москальковой.

Агентство отмечает, что с 1 января 2018 года городской социальный стандарт пенсии для неработающих пенсионеров вырос на три тысячи рублей и составил 17,5 тысяч рублей.

Ранее ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания Госсовета призвал ограничить свободу прессы.